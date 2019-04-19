Татар-информ

19 апреля 2019, 10:22

Экономика и финансыОфициальная хроника

Президент РТ: Стоимость «Казаньоргсинтеза» на рынке превысила 182 млрд рублей

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Президент РТ: Стоимость «Казаньоргсинтеза» на рынке превысила 182 млрд рублей

По итогам 2018-го выручка предприятия превысила 79 млрд рублей, чистая прибыль достигла 19,9 млрд рублей.

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Рыночная капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» превысила 182 млрд рублей на фоне высоких финансовых результатов компании. Об этом сообщил журналистам Президент Татарстана Рустам Минниханов после годового собрания акционеров предприятия.

«Важный момент – растет капитализация компании, она стоит уже более 182 млрд рублей. То есть рынок видит те позитивные результаты, которых добилось предприятие. Мы видим, что компания не просто зарабатывает, но и вкладывает средства в модернизацию производства – 12 млрд рублей инвестиций», – сказал Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил также, что на предприятии завершилась программа модернизации этиленовых печей. «В итоге четыре новые печи закрывают объемы десяти старых – такая выработка только за счет эффективности. На тех же объемах сырья мы получаем значительно большее количество продукции», – заключил Минниханов. 

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