Минниханов: Задача «Казаньоргсинтеза» – выйти на выпуск миллиона тонн полиэтилена в год

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Рекордные показатели ПАО «Казаньоргсинтез» по выручке и чистой прибыли хорошо сказываются на поступлениях в татарстанский и федеральный бюджеты. Задача предприятия – выйти на выпуск 1 млн тонн полиэтилена в год. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом общем собрании акционеров компании.

«Задачи – выйти на выпуск 1 млн тонн полиэтилена в год, планируется большая программа по модернизации поликарбонатного производства. Всё это говорит о том, что предприятие имеет хорошую перспективу. Федеральный и республиканский бюджеты чувствуют себя позитивно, когда у вас такие результаты», – сказал Минниханов.

В своем выступлении он также обратил внимание на то, что по итогам 2018 года «Казаньоргсинтез» получил рекордный объем выручки в сумме 79 млрд рублей, размер чистой прибыли составил 19,9 млрд рублей.

На собрании акционеров было отмечено, что объем произведенной на «Казаньоргсинтезе» продукции в 2018 году составил 989 тыс. тонн при средней загрузке мощностей в 94%. Общий объем производства полиэтилена составил 715,6 тыс. тонн.

Налоговые платежи компании в бюджеты всех уровней по итогам 2018 года составили 9,7 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет Татарстана было перечислено 6,1 млрд рублей.

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