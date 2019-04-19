Продавцы магазина в Казани не заметили пьяного спящего посетителя и заперли его внутри

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Продавцы магазина в центре Казани не заметили пьяного спящего посетителя и заперли его внутри. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«Во вторник, 16 апреля, в 23.25 к служебному автомобилю компании "Дельта" подошел очевидец, которой рассказал, что внутри магазина находится неизвестный человек. Охранник проследовал за мужчиной к входу в магазин, но, осмотрев входную дверь, следов взлома не обнаружил», – рассказали агентству в пресс-службе охранного предприятия.

Прохожий убеждал сотрудника «Дельты», что внутри магазина кто-то есть. Тогда охранник связался с представителями маркета и полицейскими. Вместе они обследовали магазин и обнаружили на втором этаже подвыпившего мужчину.

Ночной посетитель рассказал, что пришел в магазин и уснул. Сотрудники маркета не обследовали помещения и заперли мужчину внутри. Проснувшись, он попытался выйти, но двери оказались заперты.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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