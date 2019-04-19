Челнинец отомстил за оскорбление возлюбленной, разгромив цветочный магазин и избив продавца

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Житель Набережных Челнов отомстил за оскорбление возлюбленной, разгромив цветочный магазин и избив продавца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Дельта».

«Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" вечером в минувший вторник, 16 апреля, от цветочного магазина, который расположен в центре города», – уточнили в пресс-службе «Дельты».

Прибыв на место происшествия, сотрудник ЧОПа обнаружил, что внутри магазина страшный погром. Продавец рассказал, что в магазин зашел неизвестный мужчина и стал оскорблять его. Сотрудник попытался вывести агрессивного посетителя на улицу, но тот начал избивать парня. После этого он опрокинул стеллаж с товаром и ушел.

Продавец описал нападавшего, и охранник вызвал на место происшествия полицейских. Дебошира поймали по горячим следам и привели на место разгрома. Мужчина пояснил, что пришел отомстить за свою девушку, которую накануне якобы оскорбил продавец цветочного магазина.

Мстителя задержали и доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

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