(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). На большинстве водоемов Татарстана наблюдается спад высоты паводочной волны, уровни воды приблизились к меженным значениям. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Весенний подъем уровня воды с суточной интенсивностью 25 см продолжается на Вятке. На водотоках остальной территории Татарстана наблюдается спад высоты паводочной волны», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Остается подтопленной одна грунтовая дорога у населенного пункта Качелино в Арском районе республики. Высота перелива остается на отметке 30 см.

В Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон вырос на 16 см и остановился на отметке 51,55 см. На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны наблюдается спад уровня воды на 2 см. До «красной» линии в 65,9 см еще больше двух метров.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды прибавил 9 см и замер на отметке 53,05 м.



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