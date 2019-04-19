Юбилей Периодической системы химических элементов: В КНИТУ-КХТИ прошла всероссийская конференция

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Пищевые технологии и биотехнологии» в 16-й раз прошла в КНИТУ-КХТИ, сообщает пресс-служба вуза.

«На мероприятие, посвященное в этом году 150-летию Периодической системы химических элементов, собрались как молодые, так и маститые исследователи из 47 организаций науки и высшего образования от Москвы до Улан-Удэ, ученые из Белоруссии, Норвегии, США, государств Центральной Азии, Алжира, Вьетнама и других стран, а также представители промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Программа конференции, помимо пленарного и секционных заседаний, включала в себя круглые столы, выставку продуктов малотоннажных сельскохозяйственных пищевых производств, фестиваль инновационных проектов «Спектр вкуса», а также полуфинальное мероприятие по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

На конференции прозвучали доклады на темы технологии продуктов растительного и животного происхождения, лечебно-профилактического и функционального питания, технологического оборудования, процессов и аппаратов пищевых производств, качества и безопасности пищевых продуктов, экономики пищевой и биотехнологической промышленности и другие.

Помощник Президента РТ Равиль Муратов отметил представительность и широкую географию форума. По его словам, особенно значимым является участие в конференции представителей норвежского Университета Бергена, специалистов в области аквакультуры, выращивания рыбы и морепродуктов. Этому направлению власти Татарстана уделяют большое внимание, но, по мнению Равиля Муратова, «нужна и инициатива миллионов», и очень хорошо, что в решении актуальных проблем активно участвует способная молодежь.

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