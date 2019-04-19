Аферисты обманом заставили пенсионерку, продающую квартиру в РТ, перевести им 135 тыс. рублей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Аферисты обманом заставили пенсионерку, продающую квартиру в РТ через Интернет, перевести им 135 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В отдел полиции Аксубаевского района обратилась 64-летняя женщина. Она сообщила, что разместила объявление о продаже квартиры на одном из интернет-сайтов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время с пенсионеркой связался потенциальный покупатель и сообщил, что готов внести задаток за квартиру. Для этого женщине нужно было ввести на банкомате определенную комбинацию цифр.

Продавец полностью выполнила все условия «покупателя». В результате женщина перевела аферистам 135 тыс. рублей.

Полицейские установили, что часть денег ушла на телефонный номер мошенников, а другая часть – на их расчетный счет.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.