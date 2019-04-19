В России планируют ввести новый экологический налог

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). В России могут ввести экологический налог для «грязных» предприятий, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

Он отметил, что новый налог может заменить платежи за сбросы неочищенных стоков в водоемы.

«Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — заметил Кириллов.

По его словам, эту инициативу уже обсуждают в Правительстве. Таким образом власти надеются помочь организациям, которые стремятся усовершенствовать свои очистные сооружения: так, государство субсидирует процентную ставку по кредитам на эти цели.

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