ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче «теории»

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По словам представителей ведомства, «система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения также прорабатывается в рамках проводимой работы».

Также предполагается, что «неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации».

Например, если экзаменующийся ответил неправильно в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП, экзамен закончится.

«Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена», — говорится сообщении пресс-службы.

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