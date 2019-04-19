Ученые Великобритании назвали симптомы появления рака глаз

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Ученые из Великобритании назвали шесть симптомов глаза рака. Ученые подчеркнули, что своевременное выявление симптомов болезни может помочь обнаружить онкологические заболевания. Об этом сообщает Медикфорум.

«Самой распространенной формой рака глаз является меланома. Чаще всего она возникает у людей старше 50 лет со светлыми глазами», — сообщает издание.

Развитию рака, по словам специалистов, способствует частое нахождение на солнце без солнцезащитных очков.

В том числе о появлении заболевания могут сказать вспышки света в глазах, затуманенное зрение, растущие темные пятна в глазах и частичная потеря зрения.

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