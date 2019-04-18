В Заинском районе начали вручать подарки ко Дню Победы

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в Заинском районе начали вручать подарки ветеранам, инвалидам, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также узникам концлагерей, передает «Заинск-информ».



Всего от Президента РТ Рустама Минниханова будет вручено 158 подарков, из которых 22 – участникам, инвалидам, узникам концлагерей и 136 – вдовам погибших участников Великой Отечественной войны.



Параллельно юнармейцы Заинского района проводят акцию в честь Дня Победы по благоустройству памятников и воинских захоронений, очищиют парки и скверы Победы. Организаторы акции уверены, что знаковые места нужно привести в порядок, ведь к ним придут сотни людей, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы войны.

Активисты движения Юнармия школы № 6 оборудовали школьную «Комнату юнармейца» – здесь появились стенды, атрибутика и государственные символы.



В Кадыровской школе активисты движения провели спортивную игру «Веселые старты», а также патриотическое мероприятие для младшеклассников «Мы – сыны Отечества» в честь памятной даты военной истории России. Мероприятие было посвящено освобождению советскими войскми Братиславы от фашистских захватчиков.

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