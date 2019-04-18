«Камэнергомашу» из Нижнекамска одобрили кредит на 400 млн рублей под 1% на производство турбин

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Фонд развития промышленности РФ одобрил займ на сумму 398 млн рублей под 1% годовых для «Камэнергомаша», который является резидентом ТОСЭР «Нижнекамск», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Это первый успешный опыт подобной работы с Фондом развития промышленности предприятий Нижнекамска.



Статус резидента ООО «Камэнергомаш» с проектом производства газовых турбин и запасных частей получило лишь в сентябре прошлого года. На сегодняшний день в районе БСИ ведется строительство комплекса площадью 29 тыс. кв. м по производству деталей газотурбинных установок. Уже освоено 170 млн рублей инвестиций и создано 83 рабочих места.



Планируется создать еще 169 рабочих мест. Итоговый объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

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