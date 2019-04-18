В деревне Тукаевского района высадили около полутысячи елей

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Традиционная весенняя акция по посадке деревьев, посвященная столетию образования ТАССР прошла в Тукаевском районе. Жители деревни Старые Ерыклы высадили 445 саженцев ели, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи отметили, что, как и все вечнозеленые хвойные деревья ели высаживают в конце апреля, начале мая или в последнюю декаду августа и весь сентябрь.



Параллельно с посадкой деревьев жители деревни провели санитарную очистку улиц и дворов. К природоохранной акции присоединились детские сады, школы района.



По словам жителей, посаженные деревья создадут новые общественные пространства и улучшат экологическую обстановку в городе. Взрослые оценили помощь молодежи, отметив, что молодые люди откликнулась на призыв, активно подхватив инициативу и проявив свою гражданскую ответственность.

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