В нескольких молочных комплексах Заинского района уменьшился надой молока

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Глава Заинского района Разиф Каримов совершил традиционный еженедельный объезд сельхозформирований. В зону критики попали молочные комплексы «Ахметьево», «Бура-Кирта», «Куш-Елга», подразделения агрофирмы «Заинский сахар» – «Чубуклы», «Шипки», «Савалеево», допустившие уменьшение производства молочной продукции дойного стада, передает «Заинск-информ».



Глава района Разиф Каримов поставил задачу в ближайшее время исправить создавшуюся ситуацию.



Проверка совершалась при участии начальника и главных специалистов сельхозуправления, руководителей подразделений и агрофирм района. Маршрут был разработан исходя из оперативной обстановки отрасли в районе, в график были включены все молочно-товарные фермы и комплексы района – 14 объектов.



На животноводческих и молочно-товарных комплексах были проверены технологии содержания и кормления дойного стада, темпы производства сельскохозяйственной продукции.



Положительно оценил Разиф Галиевич работу коллективов животноводов ООО «Нива» и МТК «Дурт-Мунча», отметив при этом, что на данных объектах в любую минуту можно проводить семинар республиканского уровня.



В ходе объезда руководители также ознакомились с ходом весенне-полевых работ. В производственных комплексах работают 80 агрегатов на закрытии влаги. На сегодняшний день эта работа проведена на площади 8 тыс. га. В «Кадырово» и «Савалеево» приступили к посеву горчицы.

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