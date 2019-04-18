Альметьевский ансамбль «Мириданс» представит Татарстан на международном фестивале в Турции

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Ансамбль народного танца «Мириданс» представит Татарстан и город Альметьевск на Международном детском фестивале, который пройдет в городе Измир провинции Коджаэли Республики Турция, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Фестиваль стартовал 18 апреля и будет проходить по 24 апреля.





Воспитанники ансамбля «Мириданс», обучающиеся в разных общеобразовательных учреждениях Альметьевского района, представят танцы, отражающие культуру, мировоззрение, традиции и обычаи народов многонационального Татарстана.



«Мириданс» – танцующие звезды «мириды» – с постоянно меняющейся доминантой. Так переводится название ансамбля альметьевцев. Руководит ансамблем Ильнур Аглиуллин.



«Коллектив отличает бережное отношение к народным традициям, высокая сценическая культура, вкус и чувство меры», – отмечает источник.

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