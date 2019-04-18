Студент Спасского техникума признан лучшим знатоком национальной кухни

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Победителем Международного конкурса национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова стал студент Спасского техникума отраслевых технологий Рифат Кадыров, пишет газета «Яна тормыш».

Конкурс технологов и кулинаров состоялся в выставочном центре «Казанская ярмарка». На протяжении нескольких дней студенты и профессионалы демонстрировали умение готовить разные традиционные блюда – чак-чак, татлы, основные национальные блюда из мяса, холодные и горячие закуски.



Рифат был отмечен сразу в двух номинациях – «За верность традициям» и «За творческий подход к делу». Талантливого кулинара наградили дипломом и сертификатом, а преподавателя Агапи Маркарян – благодарственным письмом.

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