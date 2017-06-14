(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова поздравила работников и ветеранов службы занятости РТ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

«Вот уже на протяжении 28 лет этот день является профессиональным праздником для тех, кто посвятил себя благородному делу — помощи людям, потерявшим работу и нуждающимся в поддержке государства», — отметила в своем поздравлении министр.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день служба занятости населения является одной из важнейших структур, обеспечивающей право граждан на труд и оперативно реагирующей на запросы рынка труда.

Благодаря эффективной работе свыше 860 специалистов данной сферы служба занятости населения вносит весомый вклад в достижение социальной стабильности и способствует экономическому благополучию Татарстана, говорится в поздравлении.

Одной из важных задач сегодня является содействие занятости социально уязвимых категорий населения, благодаря сотрудникам службы занятости населения могут трудоустроиться пожилые люди, инвалиды, воспитывающие малолетних детей женщины, граждане предпенсионного возраста и выпускники образовательных учреждений, считает Эльмира Зарипова.

«На протяжении нескольких лет наша республика демонстрирует один из самых низких показателей безработицы не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России», — сказала министр, выразив уверенность в том, что высокий профессионализм, трудоспособность и опыт позволят добиться еще лучших показателей.

Министр поблагодарила сотрудников и ветеранов службы занятости РТ за отзывчивость и реализацию поставленных задач и пожелала крепкого здоровья, оптимизма, счастья и семейного благополучия.

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