Главный тренер «Пармы»: Определяющей стала третья четверть, старались не дать УНИКСу найти свою игру

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник пермской «Пармы» Вячеслав Шушаков объяснил, как его команде удалось второй раз в сезоне обыграть УНИКС в лиге ВТБ (82:76), резонно отметив успешную для гостей третью четверть, выигранную ими со счетом 32:17.

«Сегодня мы сняли с себя оковы последних неудач. Сегодня мы играли свободно, правильно выбрали тактику нападения, наконец-то добавили движение мяча и забили свободные броски с хорошим процентом», — резюмировал Шушаков.

Главный тренер пермяков констатировал, что его команде удалось лишить УНИКС грозного оружия, трехочковых бросков — все три попадания из 24: «Мы не позволили казанцам забивать трехочковые, это их грозное оружие. Для нас определяющей стала третья четверть, в которой главным было не дать УНИКСу найти свою игру. И у нас получилось — мы вышли на площадку после большого перерыва с нужным настроем».

Объясняя, как именно пермякам удалось переиграть казанцев, наставник «Пармы» назвал смену тактики в защите: «Поначалу мы не справлялись с Реймаром Морганом. Но затем внесли нужные коррективы, и справились с Морганом, он стал меньше забивать. Изменили кое-что в защите, что нам и помогло».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.