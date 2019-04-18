Главный тренер УНИКСа о поражении от «Пармы: «Мы плохо играли, без концентрации и энергии»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнее поражение в лиге ВТБ от пермской «Пармы» (76:82), признав, что его команда сыграла плохо.

«К сожалению, должен сказать, что это был плохой день для нас. Мы плохо играли, без концентрации и энергии. Мы были плохи, нам нужно идти вперед, собраться с мыслями и продолжить нашу игру», — сказал Прифтис.

Наставник УНИКСа так и не смог объяснить два поражения от «Пармы» в сезоне: «Это необъяснимо. Мы должны были сыграть хорошо, но не сделали этого. Не было никакой ответственности».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.