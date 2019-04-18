Татар-информ

18 апреля 2019, 22:16

Общество

Скончался основатель первой в СССР национальной татарской организации Айрат Ибрагим

Общество

Скончался основатель первой в СССР национальной татарской организации Айрат Ибрагим

Фото: соцсети

Айрат Ибрагим – журналист, общественный деятель, один из учредителей татарских газет в Ульяновской области «Туган тел» и «Омет».

(Казан, 18 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в 13.00 по Ульяновскому времени скончался татарский журналист, зарегистрировавший в 1988 году первую татарскую национальную оргаизацию общественный деятель Айрат Ибрагим. Об этом сообщил главный редактор газеты татар Ульяновска «Омет» («Надежда») Исхак Халимов.

«Всю свою жизнь посвятил своему народу, автор многочисленных книг. В 1988 году он основал первую в СССР татарскую национальную организацию “Туган тел” и зарегистрировал в государственных органах. Последние годы жил у единственной дочери Лейлы и зятя Гаделя. Практически до последнего дыхания служил нации», — сказал Исхак Халимов.

Айрат Ибрагим будет похоронен 19 апреля в селе Татарское Урайкино Старомайнского района Ульяновской области — родном селе своей покойной супруги Амины.

Айрат Ибрагим родился 10 февраля 1936 года в селе Метевбаш Белебеевского района Башкирской АССР. Окончил танковое училище, жил во Владивостоке, затем переехал на родину супруги в Ульяновск.

Под руководством Айрата Ибрагимова в Ульяновский области начали выходить газеты «Туган тел», «Омет», он также был одним из основателей татарского культурного центра Ульяновска и добился создания татарских передач в областном телевидении. В 1990 — 1996 годах работал в редакции газеты «Омет», позже — на радио «Азатлык».

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