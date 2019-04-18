В Татарстане продумают механизм выдачи займа участникам соципотеки для использования маткапитала

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане продумают новый механизм выдачи займа участникам программы социальной ипотеки для использования средств материнского капитала. Такое решение было озвучено сегодня на заседании парламентского объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт–Милосердие», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Приостановка выдачи займов для участников социальной ипотеки, намеренных погасить соципотеку за счет средств материнского капитала, – вопрос, который прогремел, как гром среди ясного неба. Были обращения, одиночные пикеты. Нам нужно разъяснение», – сказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова.

Основная причина, по которой приостановлено оформление договоров займа участникам соципотеки, имеющим материнский капитал, связана с изменением федерального законодательства. В частности, федеральный закон исключил из перечня учреждений, имеющих право выдавать денежные займы, организации, деятельность которых по предоставлению займов не контролируется Банком России. Таким образом, Госжилфонд при Президенте РТ прекратил выдачу денежных займов участникам жилищных программ.

Заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов отметил, что прорабатывается механизм, позволяющий реализовать средства маткапитала. Он также заверил, что до июня месяца вопрос будет решен.

На заседании также подняли вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Начальник отдела взаимодействия в строительном комплексе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ольга Муханова сообщила, что начато строительство на 3049 предоставленных земельных участках, что составляет менее 10% от общего числа участков, выделенных семьям.

Чаще всего от строительства собственного дома многодетные семьи отказываются из-за отсутствия инфраструктуры. На обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой требуется порядка 35 млрд рублей, заметила Муханова.

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