Татарстанские хоккеистки стали третьими на турнире ПФО

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Хоккеистки татарстанской команды «Смена» заняли третье место на турнире среди женских сборных Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В соревнованиях участвовали команды девушек 13 — 16 лет из шести регионов: Татарстана, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей. Турнир торжественно закрылся 18 апреля и проходил в рамках проекта поддержки детского и юношеского хоккея «Золотая шайба».

«За годы реализации проекта количество женских команд в ПФО выросло в 3 раза», — отметил помощник полпреда Владимир Колчин.

Победу на турнире одержала нижегородская команда «Скиф», которая обыграла в финале сборную «Ангел» из Кировской области. Татарстанские же хоккеистки обошли соперниц из Самарской области в матче за третье место.

Соревнования проводились под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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