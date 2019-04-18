В топ-300 школ по количеству поступивших в ведущие вузы РФ выпускников вошли 11 организаций РТ

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 11 учебных организаций Татарстана попали в топ-300 школ по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, сообщает Минобрнауки РТ.

В частности, в рейтинг учебных заведений по количеству выпускников, зачисленных в топовые российские вузы вошли лицей № 131 Казани (28 место), лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (93 место), гимназия № 26 Набережные Челны (120 место), лицей № 78 Набережных Челнов (133 место), гимназия № 19 Казани (148 место), IT-лицей КФУ (154 место), лицей № 35 Нижнекамска (169 место), школа № 39 Казани (188 место), гимназия № 7 Казани (221 место), школа № 18 Казани (236 место) и лицей № 2 Альметьевска (282 место).

В список вошли школы из 43 регионов, представляющие все федеральные округа России. 168 заведений из 300 расположены в Москве или Подмосковье. Значительное количество школ, вошедших в перечень, расположены в Красноярском крае (16 школ), в Новосибирской, Свердловской областях и Татарстане (по 11 школ), а также в Санкт-Петербурге (10 школ).

Впервые в этом году был составлен рейтинг школ по федеральным округам. Лучшей школой Приволжского федерального округа по поступлению выпускников в ведущие вузы страны стал лицей № 131 Казани. В этот рейтинге также попали лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (10 место) и казанская гимназия № 19 Казани (20 место).

Исследование школ проводится агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) с 2015 года. Оно базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2017 и 2018 годов, в которые поступили около 150 тыс. выпускников более чем 16 тыс. школ России.

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