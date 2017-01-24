Татар-информ

18 апреля 2019, 21:26

Спорт

УНИКС неожиданно проиграл в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

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Спорт

УНИКС неожиданно проиграл в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

Фото: Ильнар Тухбатов

В активе УНИКСа осталось 19 побед при 5 поражениях, второе после ЦСКА место в лиге.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал пермскую «Парму» и проиграл со счетом 76:82, судьба встречи была решена в третьей четверти, когда хозяева пропустили 32 очка. Теперь УНИКС выше второго места в регулярном чемпионате не поднимется.

Напомним, что 16 декабря дома пермяки обыграли казанцев со счетом 68:66. Но, как потом выяснилось, это была пиррова победа уральцев. Все следующие 15 матчей чемпионата «Парма» проиграла. И сейчас уральцы с 4 победами и 20 поражениями занимают предпоследнее 13-е место в лиге.

Как это часто бывает, череда неудач привела к отставке знакомого нам по работе в тренерском штабе УНИКСа наставника «Пармы» Николая Мазура. 5 февраля Мазур и клуб расторгли контракт.

Затем пермяки расстались с тремя американскими легионерами: Майклом Хамфри, Коди Джастисом и Тайлером Ларсоном. Вместо них уральцы подписали двух новых американцев. Это защитник Кен Браун из литовской Dzukija и форвард Трэ Маклин из «Автодора», уже игравший ранее за пермяков.

Но помимо затянувшейся черной серии в лиге ВТБ — при новом наставнике Вячеславе Шушакове «Парма» проиграла 9 матчей кряду — уральцы все же порадовали своих преданных поклонников, выиграв уже без Мазура 2 февраля в Нижнем Новгороде Кубок России. В финале уральцы победили хозяев (73:67). Это уже второй Кубок России в активе «Пармы». Стоит, правда, напомнить, что в последнее время ведущие клубы страны не участвуют в розыгрыше Кубка России.

На матч-реванш казанцы выставили такой стартовый состав: Реймар Морган, Трент Локетт, Морис Ндур, Эрик Макколлум и Антон Понкрашов. Еще не выздоровел Пиеррия Хенри, из-за дисквалификации пропустил игру Евгений Колесников, не попал в заявку Мелвин Эджим. Поддержать УНИКС пришел помощник Президента республики Камиль Исхаков.

С большим энтузиазмом гости в дебюте смотрелись здорово, 10:9 после «трехи» Константина Буланова. Вступили в игру Павел Сергеев и Джамар Смит, 14:13. Пришло время поиграть Артему Клименко и Костасу Каймакоглу. Не без труда, но УНИКС первую четверть оставил за собой, 18:15.

Второй период начался с «трехи» Каймакоглу, 21:15. Но «Парма» снова подобралась близко, 23:21, 25:24 после своей второй «трехи». И вот уже равенство, 25:25 после штрафных Рашарда Келли в середине четверти. Не верится, что эта команда проиграла 15 матчей подряд. Впрочем, это скорее следствие психологической раскрепощенности доигрывающей сезон команды. Тогда как УНИКС бьется за первое место, 33:30. Итог первой половины — 33:33 после четвертого по счету дальнего попадания пермяков. Потери 6-2, перехваты 1-3, весьма характерные цифры, словом, четверть за гостями.

И третий период начался в равной борьбе, 39:39. Но затем гости сильно удивили хозяев. «Парма» усилиями Келли впервые в матче выходит вперед, 41:43, и вот уже 41:53, рывок гостей к середине периода 14-0. За две минуты до последнего перерыва счет был 48:63. Провальная четверть для хозяев, 50:65.

Понятно, что с начала заключительной четверти казанцы полетели вперед, 57:68 — Морган набирает семь очков подряд. Морган как танк, все сметает на своем пути, 61:71. «Треха» Смита, 68:73. Закончил игру с пятью фолами у гостей Николай Жмако. За две минуты до конца — 70:76, пятый фол у Локетта. Данк Моргана за минуту до конца, 72:77. Пятый фол Моргану. Так и не догнали, «Парма» второй раз в сезоне берет верх над УНИКСом.

В активе УНИКСа осталось 19 побед при 5 поражениях, второе после ЦСКА место в лиге ВТБ. 21 апреля в Саратове казанцы сыграют с «Автодором».

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 76:82 (18:15, 15:18, 17:32, 26:17), Самые результативные: УНИКС — Морган (27), Понкрашов (10), Смит (11), Каймакоглу (11); «Парма» — Браун (19), Маклин (22), Лазарев (10), Жмако (10), Келли (10).

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