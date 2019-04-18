(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Пять учебных заведений Казани вошли в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников, сообщает Минобрнауки РТ.

В рейтинг попали такие казанские образовательные организации, как лицей № 131 (41 место), IT-лицей КФУ (66 место), лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (70 место), школа № 18 (97 место), гимназия № 7 (99 место).

«Ежегодный рейтинг топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников определяет перечень школ, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России», – поясняется в сообщении министерства.

Всего в списке 100 лучших школ представлены учебные заведения из 24 регионов России. 54 участника приходится на Москву и Подмосковье, далее следуют Санкт-Петербург (8 школ) и Татарстан (5 школ).

Исследование основано на анализе данных более чем о 150 тыс. выпускников из 16 тыс. школ, поступивших в 34 из топ-35 списка ведущих вузов России.

Исследование школ проводится агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) с 2015 года. Оно базируется на эксклюзивных данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2017 и 2018 годов.

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