Команда учителей Вахитовского и Приволжского районов Казани победила в «Педагогической олимпиаде»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Казани прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов образовательных организаций столицы Татарстана. В «Педагогической олимпиаде» победу одержала команда учителей Вахитовского и Приволжского районов, сообщает Минобрнауки РТ.

Второе место заняла команда Советского района, третье место досталось педагогам Кировского и Московского районов, четвертое – учителям Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.

«Мероприятие было организовано в рамках деятельности федеральной инновационной площадки Министерства просвещения России “Учитель 2.0”. Инновационность конкурса заключалась в замене индивидуальной формы соревнований на командную», – говорится в сообщении министерства.

В очный этап конкурса прошел 21 педагог. Учителя были объединены в четыре команды по 5-6 человек с учетом места работы в одном из районов города. Конкурсанты решали педагогические кейсы и готовили проект урока на примере отдельного предмета.

После завершения «Педагогической олимпиады» было предложено провести конкурс на следующий учебный год в масштабах Татарстана.

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