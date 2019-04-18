Мэрия: За два года число казанцев, участвующих в благотворительности, выросло на 10%

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). За последние два года число горожан, участвующих в благотворительной деятельности, выросло более чем на 10%. Об этом на заседании XXXIII сессии Казгордумы заявил первый заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы социальной сферы и гражданской защиты, Рустем Гафаров, сообщает портал мэрии.

«Запрос на решение проблем не только государством, но и НКО с каждой волной исследования все выше и выше. Увеличилось количество людей, вовлеченных в благотворительную деятельность — это порядка 74%», — рассказал в своем докладе, посвященном деятельности некоммерческих организаций, Гафаров.

По его словам, граждане оказывают разные формы благотворительности — от денежных пожертвований до личного волонтерского труда.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что вопрос поддержки социально ориентированных НКО всегда остается одним из приоритетных для города.

«Те проекты, которые были запущены в городе, в первую очередь – проект „Добрая Казань“, позволили вовлечь горожан в благотворительную деятельность с самого раннего возраста», — рассказал во время заседания Метшин.

Он посчитал, что увеличение количества жителей города, поддерживающих благотворительные проекты, говорит о росте доверия к этой сфере социального развития.

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