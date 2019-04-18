(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Татарские гимназии Уфы и Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве, сообщает Минобрнауки РТ.

В Уфе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Татарстана в Башкортостане. В рамках этого события татарскую гимназию № 65 Уфы посетил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Глава Минобрнауки РТ познакомился с ходом образовательного процесса и пообщался с детьми», – отмечается в сообщении министерства.

В частности, Бурганов побывал на открытых уроках и мастер-классах, поприсутствовал на репетиции театрального кружка, а также посетил лицензированный этнографический музей, который организован силами педагогического коллектива гимназии.

В Уфе проходят Дни Татарстана в Башкортостане с участием Президента РТ Рустама Минниханова и врио главы РБ Радия Хабирова. Мероприятия приурочены к празднованию 100-летия со дня образования Башкирской АССР.

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