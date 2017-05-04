Айрат Фаизов: Молодежь – это главный ресурс для развития Казани, его надо беречь

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Сегодня во время заседания XXXIII сессии Казанской городской Думы в Ратуше участники обсудили вопросы реализации государственной молодежной политики в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Молодежь — это главный ресурс для развития города, он дороже нефти, дороже денег. Этот ресурс надо беречь и создавать все условия для его сохранения, приумножения и роста его качества», — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов.

В столице республики проживает 180 тыс. представителей рабочей молодежи. С ними ведется активная работа в 16 крупных предприятиях города, а общее число активистов составляет около 1 тыс. человек. Для популяризации рабочих профессий профильный комитет исполкома проводит каждый год конкурс «Лучший по профессии» для фрезеровщиков и токарей, электросварщиков, инженеров-технологов и других.

Как отметил Фаизов, Казань привлекает много молодежи из разных российских регионов и других стран. Однако существует высокий процент тех, кто после окончания школы или вуза хочет переехать в Москву или покинуть страну. К причинам такой миграции Фаизов отнес сложности при трудоустройстве выпускников, недостаточный уровень комфорта социальной инфраструктуры и городской среды.

«В городе функционирует несколько креативных пространств, но это гораздо меньше, чем необходимо. Перепрофилирование, поддержка и расширение данных площадок — важнейшее направление развития инфраструктуры молодежной политики, потому как именно на этих площадках формируется костяк активной, креативной, творческой, талантливой, идейной молодежи, которая в дальнейшем формирует привлекательный имидж города», — подчеркнул председатель профильного комитета.

Его поддержал и мэр Казани Ильсур Метшин: «Мы должны сделать все, чтобы выпускники казанских школ и вузов хотели жить, учиться и работать в нашем городе».

Он сказал, что эта задача стоит перед всеми органами власти, руководителями образовательных учреждений, предприятий и бизнес-структур. Также Метшин отметил, что в городе, котором проживает около полумиллиона человек в возрасте до 30 лет, должны быть созданы все условия для развития нравственного и человеческого капитала молодежи. По словам мэра, это «передовой отряд, от которого зависит настоящее и будущее города».

Фаизов напомнил, что в 2018 году Казань приняла около 20 молодежных мероприятий, среди которых — конкурс «Студент года России», всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!» с участием Президента РФ и др. Традиционные мероприятия, которые привлекают молодежь, — фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Большая перемена», «День первокурсника» и пр.

На вопрос депутата Ляйли Гарифуллиной о взаимодействии Министерства по делам молодежи РТ и Комитета по делам детей и молодежи Фаизов ответил, что министерство является их главным партнером по реализации молодежной политики.

«Конечно, они для нас и методологи, и идеологи в проведении различных мероприятий, к тому же у нас много совместных проектов», — рассказал председатель профильного комитета.

«В Казани выстроена работа по вовлечению молодежи в разные аспекты жизни города, начиная от реализации социальных проектов и заканчивая крупнейшими международными мероприятиями», — резюмировал градоначальник и привел в пример Универсиаду, ЧМ по футболу и мировой чемпионат по водным видам спорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.