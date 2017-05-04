Татар-информ

18 апреля 2019, 20:14

Общество

Айрат Фаизов: Молодежь – это главный ресурс для развития Казани, его надо беречь

Рекомендуем

Общество

Айрат Фаизов: Молодежь – это главный ресурс для развития Казани, его надо беречь

Фото: Султан Исхаков/архив

Одной из ключевых тем на XXXIII сессии Казанской городской Думы в Ратуше стала молодежная политика.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Сегодня во время заседания XXXIII сессии Казанской городской Думы в Ратуше участники обсудили вопросы реализации государственной молодежной политики в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Молодежь — это главный ресурс для развития города, он дороже нефти, дороже денег. Этот ресурс надо беречь и создавать все условия для его сохранения, приумножения и роста его качества», — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов. 

В столице республики проживает 180 тыс. представителей рабочей молодежи. С ними ведется активная работа в 16 крупных предприятиях города, а общее число активистов составляет около 1 тыс. человек. Для популяризации рабочих профессий профильный комитет исполкома проводит каждый год конкурс «Лучший по профессии» для фрезеровщиков и токарей, электросварщиков, инженеров-технологов и других. 

Как отметил Фаизов, Казань привлекает много молодежи из разных российских регионов и других стран. Однако существует высокий процент тех, кто после окончания школы или вуза хочет переехать в Москву или покинуть страну. К причинам такой миграции Фаизов отнес сложности при трудоустройстве выпускников, недостаточный уровень комфорта социальной инфраструктуры и городской среды. 

«В городе функционирует несколько креативных пространств, но это гораздо меньше, чем необходимо. Перепрофилирование, поддержка и расширение данных площадок — важнейшее направление развития инфраструктуры молодежной политики, потому как именно на этих площадках формируется костяк активной, креативной, творческой, талантливой, идейной молодежи, которая в дальнейшем формирует привлекательный имидж города», — подчеркнул председатель профильного комитета. 

Его поддержал и мэр Казани Ильсур Метшин: «Мы должны сделать все, чтобы выпускники казанских школ и вузов хотели жить, учиться и работать в нашем городе».

Он сказал, что эта задача стоит перед всеми органами власти, руководителями образовательных учреждений, предприятий и бизнес-структур. Также Метшин отметил, что в городе, котором проживает около полумиллиона человек в возрасте до 30 лет, должны быть созданы все условия для развития нравственного и человеческого капитала молодежи. По словам мэра, это «передовой отряд, от которого зависит настоящее и будущее города». 

Фаизов напомнил, что в 2018 году Казань приняла около 20 молодежных мероприятий, среди которых — конкурс «Студент года России», всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!» с участием Президента РФ и др. Традиционные мероприятия, которые привлекают молодежь, — фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Большая перемена», «День первокурсника» и пр.

На вопрос депутата Ляйли Гарифуллиной о взаимодействии Министерства по делам молодежи РТ и Комитета по делам детей и молодежи Фаизов ответил, что министерство является их главным партнером по реализации молодежной политики. 

«Конечно, они для нас и методологи, и идеологи в проведении различных мероприятий, к тому же у нас много совместных проектов», — рассказал председатель профильного комитета.

«В Казани выстроена работа по вовлечению молодежи в разные аспекты жизни города, начиная от реализации социальных проектов и заканчивая крупнейшими международными мероприятиями», — резюмировал градоначальник и привел в пример Универсиаду, ЧМ по футболу и мировой чемпионат по водным видам спорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В школах Набережных Челнов расскажут, почему птичьи кормушки нельзя выкидывать в «мусорку»

Новости дня
21:46
Артем Силкин будет читать любимые рассказы и сказки на «Библионочи»

Директор острова-града Свияжск и другие казанцы станут участниками «ВсюНочного Чтения» в лаборатории «Угол», которое будет длиться шесть часов подряд.

21:28
Подготовка балетных спектаклей на Нуриевский фестиваль-2019 обойдется бюджету РТ в 8,2 млн рублей

В балетных спектаклях фестиваля примут участие ведущие российские и зарубежные исполнители.

21:26
УНИКС неожиданно проиграл в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

В активе УНИКСа осталось 19 побед при 5 поражениях, второе после ЦСКА место в лиге.

21:16
В школах Набережных Челнов расскажут, почему птичьи кормушки нельзя выкидывать в «мусорку»

Накануне в официальной группе администрации Автограда появился снимок контейнера, заполненного самоделками.

21:06
В майские праздники из Казани в Санкт-Петербург и Екатеринбург будут ездить дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут назначены на востребованные направления.

20:46
В России отзывают почти 800 автомобилей Mercedes-Benz
20:44
Мэрия: За два года число казанцев, участвующих в благотворительности, выросло на 10%

Ильсур Метшин отметил, что вопрос поддержки социально ориентированных НКО всегда остается одним из приоритетных для города.

20:28
Шествие «Бессмертного полка» в Елабуге в 2019 году пройдет до праздничного митинга

В день проведения мероприятия в городе будет ограничено дорожное движение.

20:16
В сквере Татгосфилармонии появятся два новых именных дерева

Традиция началась осенью 2015 года с саженцев в честь Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой.

20:14
Айрат Фаизов: Молодежь – это главный ресурс для развития Казани, его надо беречь

Одной из ключевых тем на XXXIII сессии Казанской городской Думы в Ратуше стала молодежная политика.

20:11
У Горбатого моста в Казани нашли останки женщины, которые пролежали там несколько лет

Части тела обнаружили рабочие неподалеку от СНТ «Дружба».

20:04
Татарстанская команда выиграла чемпионат России по фехтованию

В командном турнире татарстанские рапиристки обыграли сильную сборную Курской области со счетом 45:40.

19:46
В Международный день памятников в исторической части Набережных Челнов высадился музейный десант

Всего в Автограде насчитывается более 150 объектов культурного наследия республиканского и местного значения.

19:28
Миндортранс РТ: Из Казани ежесуточно выезжает около 500 автобусов нелегальных перевозчиков

Основной объем нарушений нелегальных перевозчиков связан с несоблюдением режима труда и отдыха водителей.

19:16
Первый в 2019 году дом по программе соципотеки в Набережных Челнах будет сдан в мае

После завершения строительных работ в 63-м микрорайоне пропишутся 12,5 тыс. горожан, из них 3,5 тыс. семей получат жилье в 17 соципотечных домах.

19:11
В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром

На ликвидацию возгорания площадью 10 га привлекли вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

19:01
Эксперты Роскачества назвали три лучшие торговые марки популярного кисломолочного продукта
18:46
В Качаловском театре поставили экспериментальный спектакль по стихам известных казанцев

«Зимний трамвай» является слиянием театрального искусства, музыки и поэзии, это собранный из историй любви лирический рассказ о поиске счастья.

18:22
Жители Елабуги смогут оценить работы участников конкурса «Арт-сабантуй»

Картины художников Волго-Уральского региона будут выставляться в городском Дворце культуры в течение трех дней.

18:14
Сельхозкооперативам Татарстана помогут реализовать продукты в магазинах шаговой доступности

В технопарке «Идея» фермеры и представители розничных магазинов Казани обсудили перспективы сотрудничества.

18:06
Успешные практики российских регионов по аварийному жилью будут использовать во всей России

Поправки в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будут внесены до 1 июня.

17:48
В Татарстане за автобусные перевозки без лицензии нарушителей могут оштрафовать на 400 тысяч рублей

За повторное нарушение у перевозчика конфискуют транспортное средство и могут наказать приостановлением деятельности.

17:42
Казанский Кремль, Болгарский и Елабужский заповедники совместно отпразднуют юбилеи создания

Праздничные мероприятия намечены на осень 2019 года.

17:32
Компания из Татарстана увеличит производство стекловолокна на 32%

Общий объем инвестиций составил почти один миллион рублей.

17:24
Марат Ахметов: Следует законодательно ограничить наценки на социально значимые виды сельхозпродукции

Коллеги из Башкортостана поддержали позицию главы Минсельхозпрода РТ относительно закупочных цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

События