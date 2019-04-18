В майские праздники из Казани в Санкт-Петербург и Екатеринбург будут ездить дополнительные поезда

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Дополнительные поезда дальнего следования будут назначены с 26 апреля по 12 мая из Казани в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Поезд № 205/206 из Казани в Москву отправится 25, 28, 29 апреля, а также 4, 5, 7, 11, 12 мая в 22.30 и прибудет на следующий день в 12.15. Из Москвы он отправится 27, 30 апреля и 1, 6, 7, 9, 13, 14 мая в 1.30 и прибудет в 15.47.

Поезд № 215/216, следующий из Казани в Москву, отправится 29 и 30 апреля в 7.08 и приедет в столицу России в 21.29. Отправление из Москвы запланировано на 30 апреля и 1 мая в 2.30 с прибытием в 17.40.

Из столицы Татарстана поезд № 295/296 выезжает 29 апреля и 11 мая в 23.00 и прибудет в Москву на следующие сутки в 12.35. Отправится из Москвы 1 мая в 3.20 и будет в Казани в 18.50.

Отправление поезда № 275/276 из Казани назначено на 29 и 30 апреля, 6, 12 и 13 мая в 1.20, в Москву он приедет в 15.57. В обратном направлении поезд поедет 30 апреля, 1, 7, 13, 14 мая в 1.50 и прибудет в столицу Татарстана в 16.14.

Поезд № 275/5676 сообщением Казань – Москва отправится 5 мая в 1.20 и прибудет в Москву в 15.57.

Поезд № 295/276 отправится из столицы Татарстана 7 мая в 23.00, прибудет в Москву в 12.35. Из Москвы он выезжает 9 мая в 1.50 с прибытием в Казань в 16.14.

Поезд № 243/244, следующий из Казани в Москву, назначен на 30 апреля и 12 мая. Он выезжает в 8.02 с прибытием в Москву в 22.39. Отправится из Москвы 1 и 13 мая в 3.10 и будет в Казани в 18.35.

Поезд № 274/273 сообщением Москва – Казань отправится 26, 27, 28 апреля, 1, 4, 9, 12 мая в 1.20, прибудет – в 14.50. Из Казани он будет выезжать 26, 27, 28 апреля, 4, 5, 11, 12 мая в 16.00 с прибытием в 4.42.

Из столицы России поезд № 274/205 отправится 30 апреля в 1.20, прибудет в Казань в 14.50. Отправится из Казани 30 апреля в 22.30 и прибудет в Москву в 12.15.

Кроме того, в период майских праздников дополнительные поезда будут ездить из Казани в Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также в обратном направлении.

В частности, поезд № 253/254 отправится из Санкт-Петербурга 26 апреля в 12.25, а 30 апреля, 1, 3, 8 мая в 15.26. Прибудет в Казань 27 апреля, 1, 2, 4, 9 мая в 19.02. Из столицы республики отправится 27 апреля, 1, 2, 4, 10 мая в 23.00, прибудет в Санкт-Петербург 29 апреля, 3 и 12 мая в 4.15; 4 мая в 4.20, а 6 мая в 4.00.

Из Екатеринбурга поезд № 291/292 отправится 30 апреля, 3 и 8 мая в 16.43, будет в Казани 1, 4 и 9 мая в 6.10. Отправится из Казани 1, 4, 11 мая в 23.55 и прибудет в Екатеринбург 2, 5, 12 мая в 15.36.

«Дополнительные поезда отправятся по самым востребованным направлениям», – отмечается в сообщении пресс-службы.

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