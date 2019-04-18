В сквере Татгосфилармонии появятся два новых именных дерева

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 24 апреля в сквере Татарской государственной филармонии посадят новые именные деревья, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году будут увековечены имена известного композитора и режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Татарской АССР и худрука Татгосфилармонии в 1975 — 1992 годах Ильгиза Мазитова и заслуженного работника культуры Татарстана и России, директора Татгосфилармонии в 1973 — 1988 годах Марата Тазетдинова.

Традиция берет свое начало с осени 2015 года. Тогда в парке филармонии появились деревья народного артиста России и Татарстана, лауреата премии им. Тукая Ильгама Шакирова и заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана, лауреата премии им. Тукая Альфии Авзаловой.

На сегодняшний день в рамках акции в сквере посажены 15 деревьев. Среди них — деревья в честь заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Эмиля Залялетдинова, народных артистов Татарстана Флюры Сулеймановой, Рамиля Курамшина, Рабиги Сибгатуллиной, татарского поэта Габдуллы Тукая, композиторов Джаудата Файзи, Александра Ключарева и др.

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