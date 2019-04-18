Миндортранс РТ: Из Казани ежесуточно выезжает около 500 автобусов нелегальных перевозчиков

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ежесуточно из Казани с пассажирами выезжает около 500 автобусов нелегальных перевозчиков. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров.

«Сейчас в республике 149 межмуниципальных маршрутов, на которых задействовано свыше 570 автобусов. Если говорить о рынке нелегальных перевозчиков, то 500 автобусов ежесуточно выезжает из Казани», – рассказал спикер.

По словам Сидорова, в столице Татарстана действует около 12 стихийных пунктов отправки пассажиров. «Возле торгового центра “Кольцо”, на улице Космонавтов, рядом с Компрессорным заводом, около ЦУМа, на железнодорожных вокзалах, у театра Камала», – уточнил он.

«В 2017 году в 220-й федеральный закон были внесены изменения, согласно которым любой перевозчик вправе подать заявление об установлении маршрута. В отношении межмуниципальных маршрутов – в министерство. После определенных процедур, например, обследования дорожных условий на предмет безопасности, определения типа транспортного средства, мы объявляем конкурс. Перевозчик может в нем участвовать, выиграть и на легальной основе эксплуатировать маршрут. С момента внесения в закон изменений до сегодняшнего дня в процессе рассмотрения у нас находятся только пять заявлений», – добавил он.

Начальник управления – главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ Борис Смирнов подчеркнул, что основной объем нарушений нелегальных перевозчиков связан с несоблюдением режима труда и отдыха водителей. «Они перерабатывают, бесконтрольно ездят сутками. То есть нелегальные перевозчики, идя за рублем, пренебрегают мерами безопасности, а это – жизни людей. Штрафы на около 40 млн рублей в прошлом году управление вынесло за все виды нарушений. Если рассматривать соотношение нарушений между нелегальными и законопослушными перевозчиками, то это – 80 к 20%», – отметил он.

В Татарстане на 1 ноября 2018 года зарегистрировано 17 тыс. 556 автобусов, из них 5652 принадлежат физлицам и 11 тыс. 904 – предприятиям и организациям.

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