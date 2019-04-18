Татар-информ

18 апреля 2019, 19:11

Происшествия

В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром

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Происшествия

В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром

Фото: tatarstan.ru

На ликвидацию возгорания площадью 10 га привлекли вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

 (Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня, в рамках третьего этапа всероссийских межведомственных командно-штабных учений, силы и средства республиканской РСЧС и ГУ МЧС России по РТ отработали практические мероприятия по тушению лесных и природных пожаров с применением авиации МЧС России», – рассказали в министерстве.

По сценарию, сегодня из-за крупного лесного пожара в двух километрах от поселка Троицкое возникла угроза перехода огня на населенный пункт. Площадь условного пожара достигала 10 га.

Первым делом население проинформировали через системы оповещения, был создан специальный оперативный штаб ликвидации ЧС, после чего в пункт временного размещения, расположенный на базе общежития местного технико-экономического техникума, на автобусах эвакуировали 300 человек.

На тушение пожара привлекли вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Летательный аппарат сбросил с воздуха несколько тонн воды, после чего спустился за спасателями Казанского ПСО.

«При тушении мы использовали воду, никаких химических разливов не было. Очень важно в этот момент заходить на сброс воды против ветра, чтобы струю не отбросило. Мы тушили реальные пожары в Забайкалье, Геленджике. Запомнились сильные лесные пожары под Йошкар-Олой в 2010 году, под Выксой в Нижегородской области. В Казани помощь вертолета понадобилась при тушении ТЦ "Новая Тура", "Адмирал"», – рассказал летчик-инструктор вертолета Ми-8 авиационного звена МЧС России АСЦ «Жуковский» Сергей Логачев.

Во время следующего полета, вертолет завис в районе условного пожара на тридцатиметровой высоте, с борта десантировались спасатели и приступили к тушению остатков очагов возгорания.

«Применение воздушного транспорта при тушении очень эффективно, хотя бы потому, что наземный транспорт до природного пожара просто не доедет. Мы или высаживаем лесопожарных, которые тушат при помощи ранцевых огнетушителей, или, если есть водоем поблизости, заливаем пламя водосливным устройством», – уточнил Сергей Логачев.

Силами Лаишевского ПСГ, пожарно-химической станции «Лаишево» Минлесхоза РТ, государственной пожарной охраны РТ и ведомственной пожарной охраны возгорание удалось оперативно ликвидировать. Первоочередные мероприятия по ликвидации ЧС были выполнены в полном объеме.

 

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