В России отзывают почти 800 автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В России отзывают 762 автомобиля марки Mercedes-Benz, об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попали 739 транспортных средств Mercedes-Benz X-Class (470), сошедших с конвейера в период с января по декабрь прошлого года. Причина — сбой в функционировании автоматической системы экстренного вызова. Из-за проблемы при чрезвычайных ситуациях автоматическая система может не отправить экстренный вызов. На автомобилях произведут кодировку SCN-кодирования в блоке управления Hermes.

Также отзыву подлежат 23 транспортных средства Mercedes-Benz Sprinter V-Class (447), проданных на российском рынке в период с января этого года. При срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится механизм. Из-за этого крышка или ее элементы могут быть выброшены из приборной панели в салон, что может стать причиной травмирования людей. На автомобилях произведут замену приборной панели.

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