Подготовка балетных спектаклей на Нуриевский фестиваль-2019 обойдется бюджету РТ в 8,2 млн рублей

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). На подготовку и организацию балетных спектаклей на Международный фестиваль классического балета им. Р. Нуриева из бюджета РТ выделят 8,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Подготовка и организация исполнения балетных спектаклей с участием приглашенных ведущих российских и зарубежных исполнителей в рамках XXXII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева», — говорится в документах.

В стоимость закупки включена работа над двумя премьерными спектаклями «Корсар», а также над постановками «Жизель», «Шурале», «Спартак», «Ромео и Джульетта».

Согласно техническому заданию, исполнителю — Глобэкс промоушен, нужно подобрать кандидатов на роли и организовать для них трансфер.

Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет с 13 по 30 мая и включит в свою программу 11 спектаклей.

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