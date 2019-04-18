Нижнекамск и Камские Поляны выиграли 7 млн рублей за активное самоуправление в микрорайонах

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Около 50 млн рублей получили победители республиканского конкурса на лучшее территориальное общественное управление. Более 7 млн из призового фонда получил Нижнекамск и Камские Поляны, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Победа стала настоящим триумфом города нефтехимиков – из 25 ТОСов Нижнекамска победы добились 11, и у всех – первые и вторые места конкурса.



Первые места заняли ТОСы шести микрорайонов и двух кварталов, а также один микрорайон Камских Полян. Им выделят по 665 тыс. рублей. На втором месте – ТОСы четырех микрорайонов и поселка Строителей. Они получат по 500 тыс. рублей.



«Грантовые средства мы в основном планируем потратить на детские площадки в микрорайонах-победителях», – рассказал руководитель советов ТОС Тимур Гареев, отметив, что выигранных средств хватит на несколько десятков новых игровых комплексов.

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