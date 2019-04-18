В России запустят добровольный эксперимент по маркировке кресел-колясок

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Минпромторг предложил провести в РФ добровольный эксперимент по маркировке кресел-колясок. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Правительство РФ постановляет провести с 1 июня 2019 года по 1 июня 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу за оборотом отдельных видов технических средств реабилитации (кресел-колясок, относящихся к медицинских изделиям)», — говорится в документе.

Пилотный проект призван определит целесообразность внедрения обязательной маркировки кресел-колясок. Также он поможет выяснить, насколько эффективны и достаточны такие механизмы для противодействия незаконному ввозу в Россию, производству и обороту техсредств для реабилитации.

Эксперимент пройдет в два этапа: на первом будут маркировать коляски с ручным приводом, на втором — электрические коляски. Его оператором на безвозмездной основе выступит Центр развития перспективных технологий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.