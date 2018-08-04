Марат Ахметов: Следует законодательно ограничить наценки на социально значимые виды сельхозпродукции

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Для стабильной работы АПК и наращивания сельхозпроизводства необходимо законодательно закрепить гарантированные государством закупочные цены на продукцию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства, в ходе рабочей поездки в Уфу Марат Ахметов принял участие в круглом столе по вопросам сельского хозяйства. В мероприятии, организованном в рамках Дней Татарстана в Республике Башкортостан, также участвовали и. о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ – министра сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, представители научных учреждений и крупных сельхозпредприятий двух регионов.

В ходе обсуждения актуальных вопросов отрасли глава аграрного ведомства Татарстана рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители при реализации продукции. Чтобы решить эту проблему, в Татарстане принята и реализуется программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Однако лишь усилий региона недостаточно – следует законодательно ограничить торговые наценки на отдельные социально значимые виды продукции сельского хозяйства, считает министр.

«К примеру, наценки на хлеб или овощи в крупных торговых сетях достигают 100 и более процентов. В такой ситуации основную прибыль получают ритейлеры, а не производители, которые вкладывают немалый труд, несут значительные риски и выполняют важную – на уровне государства – функцию производства регионального валового продукта», – приводит слова Марата Ахметова пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Помимо рисков, обусловленных природно-климатическими факторами, при производстве и реализации сельхозпродукции есть риск потери части доходов из-за колебаний цен на рынке.

Поэтому для успешной работы отрасли «необходимо законодательно закрепить гарантированные государством закупочные цены на продукцию, так называемые минимальные закупочные цены», резюмировал Марат Ахметов.

Коллеги из Башкортостана поддержали позицию главы Минсельхозпрода РТ относительно закупочных цен, сообщили в пресс-службе министерства.

Также в ходе круглого стола состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между филиалами Россельхозцентра по Татарстану и по Башкортостану, между Татарским НИИ сельского хозяйства и Башкирским НИИ сельского хозяйства.

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