Министра спорта РТ наградили орденом Дружбы за вклад в организацию ЧМ по футболу-2018

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому министр спорта Татарстана Владимир Леонов был награжден орденом Дружбы. Первому заместителю министра Халилу Шайхутдинову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимир Александрович Леонов был удостоен ордена Дружбы, а Халилу Хамитовичу Шайхутдинову было присвоено почетное звание „Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации“. Награды и удостоверения были вручены помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным», — говорится в сообщении.

Награждение состоялось 18 апреля на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Руководство Министерства спорта РТ отметили за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018, одной из площадок которого стала Казань. Леонов поблагодарил всех за оказанное доверие в организации и проведении соревнований.

«За этой наградой стоит большая слаженная работа большой команды, всех наших коллег как на федеральном, так и на региональном уровне. Еще раз поздравляю всех присутствующих с тем, что нам удалось ярко и на высочайшем уровне провести главный международный спортивный турнир прошлым летом», — цитирует слова министра пресс-служба.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, хозяйкой которого стала Россия, прошел с 14 июня по 15 июля. Площадками для соревнований стали 12 стадионов в 11 городах, среди которых — Казань. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) и лично глава организации Джанни Инфантино назвали чемпионат лучшим в истории.



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