«РУСАДА» разъяснила спортивным федерациям антидопинговые правила и ответственность за их нарушения

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В Казани прошел семинар «Антидопинговое обеспечение в Республике Татарстан». Слушателями семинара стали представители региональных федераций по видам спорта, руководители муниципальных спортивных учреждений, представители Поволжской академии спорта, главные тренеры сборных спортивных команд Республики Татарстан, тренеры и инструкторы детско-юношеских спортивных школ и другие работники отрасли физкультуры и спорта РТ.

С докладами на мероприятии выступили заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая, специалист отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» Валерия Конова и начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта России Вероника Логинова.

На семинаре поднимались вопросы об организации работы в субъектах Российской Федерации, направленной на противодействие применению допинга в спорте, а также уровень ответственности органов исполнительной власти и спортсменов в этом вопросе.

Итоги совместной двухдневной работы прокомментировала заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая: «Мы провели стратегическую встречу, в рамках которой обсудили направления дальнейшей работы. В ходе нашего семинара мы обсудили много важных вопросов — от общего обзора деятельности РУСАДА до тех возможностей, которые есть у регионов при взаимодействии с нами. Такие мероприятия должны стать системными в дальнейшем. В Казани все было организовано на достойном уровне и хочется отметить, что у нас с аудиторией сложилась обратная связь. Слушатели задавали такие глубокие вопросы, что становится понятно, что эти люди антидопинговой темой интересуются, над ней работают и она для них важна. Это наша первая подобная масштабная встреча, и она нам дала дальнейший вектор развития для налаживания полноценного диалога с регионами», — отметила Маргарита Андреевна.

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