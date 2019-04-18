Успешные практики российских регионов по аварийному жилью будут использовать во всей России

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Лучшие практики российских регионов по аварийному жилью лягут в основу новых законодательных механизмов. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» до 1 июля в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будут внесены изменения, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы ничего нового не изобретали. Это фактически все то, что наработали субъекты по сносу аварийного жилья в предыдущие годы. Региональные и муниципальные команды прошли очень хорошую школу», — цитирует портал слова главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

В планах ведомства — предоставлять переселенцам ипотечные кредиты по льготной ставке при приобретении квартир, а также выдавать целевые субсидии на приобретение жилья, чтобы гражданин мог выбрать любую квартиру взамен аварийной. Кроме того, Минстрой планирует разрешить покупку и строительство жилья для «маневренного» фонда. Это необходимо для того, чтобы разместить «аварийщиков» на время сноса их старых домов и возведения новых.

Согласно нововведениям, на участках, освободившихся после сноса старого жилья, можно будет возводить коммерческие застройки, но только без участия средств федерального бюджета. Также ведомство предлагает в рамках региональных программ капремонта выделить «ветхие» дома в отдельную категорию, чтобы ремонтировать их на особых условиях. В федеральную программу расселения аварийного жилья такие здания включать нельзя, а их ремонт зачастую невозможен.

Теперь 85% средств на расселение аварийного жилья регионы будут получать из федерального бюджета. Ранее программы предусматривали лишь софинансирование с региональными бюджетами по принципу 50/50.

«Больше десяти лет мы реализуем нашу программу. В целом она сработала. И мы обязаны выполнить новую программу с учетом наработанного опыта», — прокомментировал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.



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