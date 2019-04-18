Компания из Татарстана увеличит производство стекловолокна на 32%

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Татарстанская компания «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» модернизировала стекловаренную печь по производству стекловолокна с целью увеличения производства продукции на 32%, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Модернизация стекловаренной печи позволит увеличить объемы производства на 32%, расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить экспортные продажи», – говорится в сообщении.

Для реализации проекта Фонд развития промышленности РФ предоставил компании льготный заем в размере 441,51 млн рублей. Общий объем инвестиций составил 883 млн рублей.

Стекловолокно – современный материал, который используется в производстве арматуры, труб, газовых баллонов, акриловых ванн.

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