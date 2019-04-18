Первый в 2019 году дом по программе соципотеки в Набережных Челнах будет сдан в мае

(Набережные Челны, 18 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах первый в этом году дом по программе социальной ипотеки будет сдан в мае, сообщили в исполкоме.

Челнинские участники программы в социальных сетях на днях выразили обеспокоенность по поводу того, что сдача соципотечного дома 63/15 откладывается. Изначально его обещали ввести в эксплуатацию в прошлом году. Затем срок был перенесен на первый квартал 2019 года. А теперь, по утверждению бюджетников, и вовсе нет никакой информации по получению квартир.

Представитель исполкома заверил, что будущим жителям дома 63/15 вручат ключи от квартир в мае. Здесь получат жилье 403 семьи. А до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три жилых дома: 63/01, 63/11 и 63/12, общее количество квартир в которых составит 763.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после завершения строительных работ в 63-м микрорайоне пропишутся 12,5 тыс. горожан. 3,5 тыс. семей получат жилье в 17 соципотечных домах, общая площадь которых составит 207 тыс. кв. метров.

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