Интернет-журнал Life.Profit запустил образовательную площадку для самозанятых

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В интернет-журнале Life.Profit появился раздел для самозанятых, где можно найти различные статьи на заданную тему, сообщает пресс-служба Ак Барс Банка.

Благодаря данным статьям пользователи Интернета могут узнать о способах поиска работы в качестве самозанятого, а также получить ответ на вопросы: «Какую цену установить на товары, чтобы извлечь гарантированную прибыль?», «Как бороться с негативными отзывами в Интернете?» и др.

На портале говорится и о личных финансах. Даются различные советы по тому, как сэкономить, копить деньги, хорошо разбираться в налогах. Статьи можно прочитать по ссылке.

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