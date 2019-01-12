В 2019 году за рубеж выйдут 90 татарстанских предприятий малого и среднего бизнеса

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). До конца года на зарубежный рынок выйдут 90 татарстанских предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом журналистам рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Сейчас перед нами стоит довольно амбициозная задача — мы планируем вывести на экспорт 90 новых компаний малого бизнеса с нуля. Я не сомневаюсь, к концу года мы эту задачу выполним и перевыполним», — отметил Абдулганиев.

По словам министра, уже выполнена треть плана — 33 татарстанские компании вышли на зарубежные рынки, среди них инновационные компании, которые разрабатывают наноматериалы, создают запчасти для крупных автомобильных корпораций, а также производители декоративной мебели, масла, автозапчастей и спортивной одежды.

В интервью ИА «Татар-информ» замминистра экономики РТ Индира Киреева также рассказала, что министерство проводит образовательные мероприятия и консультации для организаций, которые готовы выйти за рубеж. Планируется и финансовая поддержка. С начала года уже около 50 экспортно-ориентированных компаний, которые пока не представлены за рубежом, получили консультационную помощь от Минэкономики РТ.

«Мы оказываем помощь в Доме предпринимателя — у нас есть отдельные специалисты по экспорту, которые могут проконсультировать, помочь с переводом документов и расписать необходимые шаги для выхода за рубеж», — подчеркнула замминистра.

Всего в республике существует база из 400 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые имеют экспортный потенциал. Среди них есть представители АПК, производства медицинских изделий и техники, строительных материалов, деревообработки, а также легкой и пищевой промышленности, которые поставляют свою продукцию в страны СНГ, на Ближний Восток и в Европу, заключил Абдулганиев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.