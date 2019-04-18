Негосударственные музеи получат льготы и статус федерального значения на три года

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Частные музеи получат льготы и статус федерального значения не на десять лет, как было запланировано ранее, а на три года. Этот статус позволит музеям не платить госпошлину при вывозе или перемещении культурных ценностей за рубеж. Об этом пишет «Парламентская газета».

Для этого музей должен отвечать следующим требованиям: иметь в своем пользовании не менее 5 культурных ценностей, иметь нежилое помещение площадью 1,5 тыс. квадратных метров, организовывать не менее 5 выставочных проектов в год, принимать 300 тыс. посетителей в год и обеспечивать их экскурсионным обслуживанием, проводить не менее 30 мастер-классов и лекций и осуществлять научно-исследовательскую деятельность.

В постановлении дается перечень документов, предоставляемых для получения и подтверждения статуса негосударственного музея федерального значения, и сроки их рассмотрения Министерством культуры РФ.

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