В Международный день памятников в исторической части Набережных Челнов высадился музейный десант

(Набережные Челны, 18 апреля, «Татар-информ»). В Международный день памятников челнинцы смогли присоединиться к музейному десанту, который в течение часа проводил экскурсии по центральной улице Автограда, сообщает Управление культуры исполкома города.

В исторической зоне до сих пор располагаются дома известных челнинских купцов, представлявших собой элиту Закамья начала прошлого века — Халфина, Стахеева, Саитбатталова. Эти дома в советские времена были переоборудованы в роддом, наркодиспансер и другие объекты. А в доме Саитбатталова во время Гражданской войны располагался карательный отряд белочехов.

Всего в Набережных Челнах насчитывается более 150 объектов культурного наследия республиканского и местного значения.

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