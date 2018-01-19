Хабаровский край на примере Татарстана создаст свой сайт «Проверенный бизнес»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Хабаровский край заинтересовался татарстанским опытом поддержки предпринимателей и намерен сделать свой информационный ресурс «Проверенный бизнес» на примере республики. Об этом журналистам рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«На сегодня портал доказал свою состоятельность. Подобные проекты начинают формироваться в различных регионах России, начиная от Хабаровска, куда съездили наши коллеги и поделились опытом. Он вызвал интерес и в федеральном центре. Возможно появится и федеральная площадка, но региональная, как и прежде, останется востребованной», — отметил министр.

Сайт открылся в январе прошлого года. С этого времени его посетили 85 тыс. раз. Причем больше половины посещений сайта — это пользователи из других субъектов РФ. Регулярно порталом «Проверенный бизнес» пользуются около 32,5 тыс. человек, рассказал Абдулганиев.

В интервью ИА «Татар-информ» замминистра экономики РТ Индира Киреева рассказала, что в настоящее время Татарстан отрабатывает заключение соглашения с Хабаровским краем, где опираются на татарстанский опыт создания площадки для предпринимателей.

«Планируется, что сайт „Проверенный бизнес“ также будет представлен и в других субъектах РФ. Заинтересованность в этом есть», — подчеркнула Киреева.

По его словам, татарстанская платформа получила большое распространение не только в республике, но и за ее пределами. Так, в прошлом году на портал поступило более 30 тысяч уникальных обращений.

Кроме того, в 2018 году «Проверенный бизнес» занял первое место на конкурсе лучших практик контрольно-надзорной деятельности, а благодаря поддержке федеральных органов власти удалось увеличить количество обращений в субъектах Российский Федерации, напомнила собеседница агентства.

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