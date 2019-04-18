Сумеречную программу с «Готическим антрактом» и «страшилками» представят «Библиосумерки в Боратынке»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 20 апреля музей Е.А. Боратынского приглашает всех на «Библиосумерки в Боратынке». Сумеречная программа начнется в 18:00 с занимательной литературной экскурсии-игры «В поисках героя», сообщает паблик музея во «ВКонтакте».



В 19:00 откроется занавес в «Поэтическом театре Алексея Гомазкова». В первом действии прозвучит поэтическая композиция «Опаленные строки» по произведениям Бориса Слуцкого и Николая Панченко в исполнении Алексея Гомазкова.



Во втором действии прозвучит «Волшебная скрипка» – лирика Бориса Пастернака, Николая Гумилева, Саши Черного и Давида Самойлова, которую прочтет актер Лев Рябец.





В 20:00 зрителей ожидает «Готический антракт» – любимые готические миниатюры и «страшилки» от «всегдашников» – друзей музея.



В финале «Библиосумерек» будет показана мистериально-комическая композиция «Британский сочельник с привидениями» по рассказу Джерома К. Джерома.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Национальном музее РТ в рамках «Библионочи» состоится насыщенная программа.

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