В школах Набережных Челнов расскажут, почему птичьи кормушки нельзя выкидывать в «мусорку»

(Набережные Челны, 18 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). После появления в соцсети снимка птичьих кормушек, выброшенных в мусорный контейнер, в школах Набережных Челнов проведут беседы о недопустимости неуважительного отношения к труду родителей и детей. Об этом сообщил руководитель Управления образования и по делам молодежи исполкома города Винер Харисов в ответ на обращение возмущенной горожанки.

Накануне в официальной группе администрации города в социальных сетях челнинка разместила снимок мусорного контейнера, в который выбросили кормушки для птиц.

«Каждый год в детских садах и школах проводят конкурсы кормушек и скворечников. Мероприятие полезное, но никто не задумывается, что происходит с творением детских рук после завершения творческих состязаний. Они могут оказаться в мусорном баке, как это произошло в одной из школ. Как мы можем научить детей бережливому отношению к природе, когда они видят такое в школьном дворе?» — возмутилась горожанка.

Обсуждая тему, пользователи социальных сетей отметили, что конкурсы на изготовление кормушек порой носят массовый характер. Но столько «птичьих столовых» городу не нужно. Стоит ли проводить мероприятия «для галочки», если есть и другие способы помочь братьям нашим меньшим? Например, собрать посылку в приют для бездомных животных, сходить туда на субботник и пр. Горожане также заявили, что вместо «конвейерного» способа изготовления кормушек школьники могли бы закупить зерно и спасать птиц от голодной смерти.

Как сообщил начальник Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов, с первых дней декабря до середины марта в городе действительно проводится акция «Птичья столовая». Кормушки, изготовленные школьниками и родителями, вывешиваются на территории школ и детских садов, в микрорайонах, а также в парках и НП «Нижняя Кама».

«После окончания операции часть кормушек подлежит ремонту и хранению до следующей зимы. Часть, не подлежащая ремонту, разбирается и утилизируется. В данном случае допущено нарушение общепринятой схемы. По факту выброса кормушек будет проведена разъяснительная работа с ответственными лицами школ и детских садов», — заявил руководитель Управления.

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